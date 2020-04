Vrijgelaten ‘trouwstoetmepper’ zit na een dag alweer vast

Hij was onder invloed van drugs. Shahid B. meldde zich op de dag van zijn vrijlating keurig bij de instelling die hem moet gaan behandelen, maar hij bleek drugs te hebben gebruikt. De instelling maakte daar melding en dat was reden hem op nieuw aan te houden. Het kostte enig zoekwerk, maar uiteindelijk kon hij in Vlaardingen, in de woning van zijn zwager worden gearresteerd.

Onder een bed

De Jonge greep afgelopen augustus in toen een trouwstoet voor overlast en gevaarlijke situaties in het verkeer zorgde. Op de Westzeedijk wilde De Jonge een van de deelnemers van de stoet aanhouden. Toen hij de man in de boeien sloeg, werd hij van achteren neergeslagen en raakte hij bewusteloos . Zowel de arrestant als de ‘trouwstoetmepper’ ging er vandoor. Familieleden weigerden de identiteit van de mannen bekend te maken. Shahid B., de broer van de bruid, werd weken later door de politie in Lopik gearresteerd. Hij verstopte zich bij de inval onder een bed.

Vrijheid

De rechtbank besloot afgelopen week de voorlopige hechtenis van Shahid B. te schorsen. Dat gebeurde op verzoek van zijn advocaat. Ze had gevraagd haar cliënt in vrijheid het proces te laten afwachten omdat er een plek voor hem is vrijgekomen in een begeleidwonenproject.



Daarmee zou Shahid B., die enigszins zwakbegaafd is en al een aanzienlijk strafblad heeft, ook een zinvolle dagbesteding kunnen worden geboden. De advocaat voerde aan dat B. zeer gemotiveerd is om zich te laten begeleiden door de reclassering, maar volgens de officier van justitie is daar geen sprake van.



Aan de schorsing van de voorlopige hechtenis werd een aantal voorwaarden verbonden. De reclassering moest een passende behandeling aanbieden, de verdachte mocht geen drugs meer gebruiken en moest de aanwijzingen van de reclassering opvolgen.



Ook heeft hij een meldplicht. De rechtbank kwam tot die beslissing mede omdat de verdachte al vijf maanden vastzit.



Kijk hier een video terug over de trouwstoetmepper: