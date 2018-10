Vrijspraak voor leider die scouts brandmerkte

Kroongetui­ge zaak Holleeder hoeft niet te praten over 'deal'

11:06 Peter la Serpe hoeft als getuige in het Holleeder-proces niet te praten over de overeenkomst die hij als kroongetuige in liquidatieproces Passage met de staat sloot. Dit bleek vanochtend bij de start van de tweede dag van zijn getuigenverhoor in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp.