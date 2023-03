Vrouw (19) vlucht naar huis na nachtelijk crash in Vaassen

Bende zogenaamd hulpbehoe­ven­de bejaarden rooft met speciale rolstoel dure apparatuur uit winkels

De politie heeft twee mannen aangehouden die in de Mediamarkt in Assen met een rolstoel voor duizenden euro's aan iPads en laptops hebben gestolen. De rolstoel had een speciale lade onder het zitvlak, waardoor de twee onopvallend apparatuur konden meenemen. De verdachten zouden deel uitmaken van een grotere bende die in het hele land apparatuur heeft gestolen.