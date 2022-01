Vrouw (30) doodgestoken in Zuid-Hollands dorp, politie vangt jong meisje op

updateIn Abbenbroek, een dorp tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis, is vanmorgen een 30-jarige vrouw doodgestoken. De vermoedelijke dader (33) probeerde zich daarna van het leven te beroven, meldt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident was ook een jong meisje betrokken, zij is het kind van de overleden vrouw.

De steekpartij gebeurde omstreeks 09.30 uur aan de Schoolstraat in Abbenbroek, een dorp op Voorne-Putten met 1250 inwoners. De vrouw lag op de autoweg voor een rijtjeshuis in een woonwijk.



De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben geprobeerd de vrouw te reanimeren. Dat mocht niet baten, het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie heeft een tent geplaatst voor het onderzoek naar het incident.



De vermoedelijke dader en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar, meldt de politie. De steekpartij vond plaats in de relationele sfeer. Iets na 09.30 belde een melder dat de vrouw zwaargewond op straat lag. Bij het incident was ook een jong meisje betrokken, zij is het kind van de overleden vrouw. Het meisje is eerst opgevangen door een buurvrouw, daarna ontfermde de politie zich over haar.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

De verdachte heeft geprobeerd zich van het leven te beroven door van de Hartelbrug op de A15 bij Spijkenisse te springen. Hij kwam terecht onder een auto, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De man is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Volledig scherm De politie doet onderzoek na een dodelijke steekpartij aan de Schoolstraat in Abbenbroek. Hierbij kwam een jonge vrouw om het leven. © Jeffrey Groeneweg

De politie doet op de A15 onderzoek naar het ernstige ongeval. De weg was daardoor afgesloten tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Rond 13.00 uur was de weg weer vrij.

Betraande ogen

De Schoolstraat in Abbenbroek oogt als een rustige, doorsnee Nederlandse buurt. Vanuit de rijtjeshuizen aan weerszijden van de weg kijken bewoners naar de plek des onheils. Buurtbewoners staan huilend op straat. Sommigen kijken met betraande ogen in de richting van de plek waar het slachtoffer ligt. ,,Ik woon hier nu negen maanden’’, zegt een vrouw die in haar pyjama met haar hond op straat staat. ,,Abbenbroek is heel rustig, ik schrik hier enorm van.’’ Een groep vrouwen uit de buurt zoekt troost bij elkaar op straat. Ze willen verder niet over de zaak praten met deze website.

Een man die een paar huizen verderop woont, zag de vrouw vaak voorbij wandelen met een kind. ,,Ik kende haar verder niet goed, maar we groeten elkaar wel altijd. Het is vreselijk.’’ Hij zag vanochtend een auto met piepende banden wegscheuren. ,,Ik neem aan van de verdachte. Hij reed bijna nog een overstekende vrouw aan.’’

Quote Abbenbroek is diep getroffen, het is een dorp waar iedereen met elkaar meeleeft Burgemeester Foort van Oosten

Burgemeester Foort van Oosten van gemeente Nissewaard, waar Abbenbroek bij hoort, reageert aangeslagen op het incident. ,,Het nieuws dat ons vanmorgen bereikte over het heftige incident in Abbenbroek, heeft mij diep geschokt en zeer geraakt’’, zegt hij. ,,Onze eerste zorg gaat uit naar de opvang het kind. Hier is actie op ondernomen door de hulpdiensten. Abbenbroek is diep getroffen, het is een dorp waarin iedereen met elkaar meeleeft. Ik spreek mijn medeleven uit naar de nabestaanden en alle betrokkenen. Ook voor hen is er aandacht vanuit de hulpdiensten.’’

Volledig scherm Een vrouw is overleden na een steekpartij in Abbenbroek. © MediaTV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.