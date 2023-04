Vrouw (56) veroorzaakt verkeerschaos door snelweg twee keer over te steken

Dit is Emiel (33): van rokende bankzitter tot één van de snelste marathonlo­pers van het land

Corona gaf het leven van Emiel Berghout in positieve zin een zwieper van jewelste. Hij stopte met roken en drinkt nog slechts af en toe een biertje. Van niet-sporter veranderde de Schiedammer in een paar maanden tijd van beeldschermklant in één van de betere marathonlopers van het land. ,,Ik had drie jaar geleden nooit geloofd dat ik zou doen wat ik nu doe.’’