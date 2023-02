Vrouw (77) plotseling neergestoken tijdens uitlaten van haar hond: ‘Dit lijkt op pure willekeur’

met videoEen 77-jarige vrouw is tijdens het uitlaten van haar hond in Den Haag door een nog onbekende man neergestoken. Ze liep met haar rollator en haar hond vlakbij haar flat toen het flink misging. Van de verdachte ontbreekt ieder spoor en daarom hoopt de politie vanavond met een reconstructie in Opsporing Verzocht op meer informatie over de zaak.

Het is vrijdagavond rond een uur of negen als de vrouw haar flat aan de Haagse Sportlaan verlaat. Op 23 december, vlak voor kerst, gaat ze met haar rollator en hondje naar buiten voor een laatste wandeling. Dan wordt ze aan de aan de voorzijde van de flat aangesproken door een onbekende man. ‘Mag ik u iets vragen?’, zei hij.

Hij begon in het Nederlands, maar mompelde vervolgens iets onverstaanbaars tegen de vrouw. Mogelijk sprak hij daarbij in een andere taal. Toen de vrouw probeerde weg te lopen, werd ze meerdere keren in haar zij gestoken. Ze kan nog wel doorlopen richting de naastgelegen flat en roept om hulp.

Het hondje en haar rollator werden opgevangen tot haar terugkeer naar huis.

De man die haar aanviel slaat op de vlucht en vertrekt in nog onbekende richting. Dezelfde avond weet de politie twee mannen aan te houden, maar het is niet duidelijk of zij betrokken waren bij de steekpartij. Een scenario kan zijn dat de verdachte iemand is met verward gedrag, zegt de politie. ,,En misschien krijgt hij al wel geestelijke zorg.”

De vrouw wordt na het incident naar het ziekenhuis gebracht en daar blijkt dat ze meerdere steekwonden van haar borst tot aan haar heup heeft opgelopen. Het slachtoffer is sindsdien fysiek hersteld, maar volgens de politie nog altijd angstig. Ze durft nauwelijks nog in het donker over straat. ,,Ook andere buurtbewoners voelen ook die angst, zeker omdat de dader nog niet is aangehouden”, zegt een woordvoerder van de politie.

De schrik zat er goed in bij de Vogelwijk, de wijk waar het incident plaatsvond. ,,Ze werd kennelijk aangesproken door twee onbekende mannen en daarna verscheen er een mes”, zei een buurtbewoner eerder tegen deze site. ,,Een heel eng idee, vind ik. Ik loop hier ook geregeld met mijn hondje en heb me nooit onveilig gevoeld.”

Quote Een oudere dame, op pad met haar hondje. Dan verwacht je zoiets toch niet? Dit lijkt op pure willekeur Buurtbewoner

,,Je woont in een stad en dan gebeurt er weleens wat, maar vaak is het toch een afrekening of jongeren die elkaar uitdagen”, vervolgt de omwonende. ,,Dit is een heel ander verhaal. Een oudere dame, op pad met haar hondje. Dan verwacht je zoiets toch niet? Dit lijkt op pure willekeur. ”

De plek van het steekincident werd afgezet door de politie.

Flink in de war

Op de avond van de steekpartij zijn ook diverse banden van auto’s in de buurt kapot gestoken. ,,Dat geeft mij het idee dat de daders flink in de war waren en maar om zich heen zijn gaan steken”, gaf een buurman aan. ,,Zonder de boel kleiner te maken: dit had nog veel erger kunnen aflopen. Dit is totaal ontspoord gedrag.”

De politie is nog niet veel wijzer na het onderzoek en doet daarom dinsdagavond een nieuwe oproep in Opsporing Verzocht. In de tv-uitzending wordt een reconstructie gemaakt van het incident. Ook zijn er informatieborden in de buurt geplaatst met een getuigenoproep.

Het stoepbord op de Sportlaan met de getuigenoproep.

De politie meldt dat de verdachte man een lichte huidskleur heeft en ongeveer 1,75 meter lang is. Hij is vermoedelijk tussen de 40 en 50 jaar oud. Tijdens de steekpartij droeg hij een pet met mogelijk een ruitjesmotief. De man had een fors postuur en droeg een zwarte korte jas. Wie meer informatie over de zaak denkt te hebben, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

