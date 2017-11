Vrouw die wildplasboete aanvocht in race voor grote feministenprijs

Geerte Piening, de jonge vrouw die een boete voor wildplassen aanvocht omdat er geen vrouwenurinoir te vinden was, is genomineerd voor de Joke Smit-prijs. Deze prijs van de Rijksoverheid wordt tweejaarlijks gegeven aan personen die zich hebben ingezet om de positie van de vrouw te verbeteren.

Geerte Piening werd in september van dit jaar een nationale hype toen ze een wildplasboete aanvocht die ze twee jaar eerder 's nachts in Amsterdam had gekregen. Haar excuus ('er was geen toilet voor vrouwen in de buurt, alleen mannenurinoirs') leidde zo'n beetje tot een nationale discussie. Nog heftiger werd het toen de rechter zei 'dat ze ook naar het mannenurinoir' had kunnen gaan. Pienings boete werd verlaagd, maar ze moest uiteindelijk wel betalen.

Stemmen op de prijs kan tot 27 november via de website van de Joke Smit-prijs. Piening heeft nog lang niet gewonnen overigens. Ze is een van de veertig genomineerden. Ook het Nederlands vrouwenvoetbalelftal is genomineerd en als Europees kampioen een zware concurrent.