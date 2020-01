Vrouw in Tuitjenhorn mishandeld na opmerking over vuurwerk

De 20 van 19 & 20 Dit is de man die heel Nederland op zijn kop zette met zijn strijd tegen stikstof

8:00 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: Johan Vollenbroek. Hij zette het land op zijn kop met zijn niet aflatende strijd tegen stikstof. Nadat hij zijn hele leven in de luwte vocht tegen falend milieubeleid, kwam ook zijn eigen leven afgelopen maanden aardig op zijn kop te staan.