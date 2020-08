Vrouw met openstaande boete van ruim 110.000 euro opgepakt

Man ‘had geen idee’ dat goede vriendin Lora zich vanuit zijn flatje aanbood als prostituee

20 augustus Hij had gewoon een Spaanse vriendin te logeren. Dat deze Lora in zijn woning seksuele hand- en spandiensten verleende, daar wist Willem uit Zwolle naar eigen zeggen niets van. De buren denken er anders over en hebben veel overlast ervaren. Woningstichting SWZ wil de man zijn huis uitzetten, maar daar gaat de rechter niet zomaar in mee.