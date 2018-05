Vrouw op straat beschoten in Best, dader gevlucht

Medewerk­ster tbs-kli­niek aangerand en mishandeld door patiënt

10:24 In de Limburgse tbs-kliniek De Rooyse Wissel is gisteren een medewerkster aangerand en mishandeld door een patiënt. Het incident vond plaats op het terrein van het dagactiviteitencentrum in Oostrum. In een verklaring meldt de kliniek 'enorm geschrokken' te zijn.