Vrouw overleden tijdens 112-debacle: ‘We betreuren dat storing hiertoe heeft geleid’

Een vrouw is afgelopen maandag thuis in Breda overleden tijdens de landelijke 112-storing. Dat bevestigt de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord Brabant tegenover deze nieuwssite na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws. ,,We leven mee met de nabestaanden. We betreuren het dat een storing bij een telefoonprovider heeft geleid tot deze trieste gebeurtenis.”

De vrouw was onwel geworden en omstanders probeerden de hulpdiensten te bereiken, maar dat lukte niet door de storing. Vervolgens werd de huisarts opgeroepen, die op zijn beurt naar de politie ging. Met hulp van de politie lukte het om contact te krijgen met de ambulancedienst, die ter plekke ging.

De huisarts, die al naar het huis was gegaan, probeerde de vrouw te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs.

Verband

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio weet niet of er een verband is tussen de dood van de vrouw en het later dan normaal arriveren van de ambulance. “Ik ben geen arts, kan daar geen antwoord op geven. Een en ander hangt af van welke aandoening ze had en of tijd een factor van betekenis was”, aldus de zegsman.

Zodra het incident wordt gemeld bij de inspectiediensten die de storing onderzoeken, kunnen zij nagaan of die een aandeel had in de fatale afloop in Breda. Het onderzoek moet sowieso uitwijzen of door de onbereikbaarheid van het alarmnummer slachtoffers zijn gevallen.

Vreselijk bericht

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat weten mee te leven met de nabestaanden. “Dit is natuurlijk een vreselijk bericht.” Hij wil verder het onderzoek door de inspecties afwachten. “Het is belangrijk dat deze onderzoeken goed en zorgvuldig plaatsvinden.”

Door een grote storing bij KPN was het noodnummer maandag urenlang onbereikbaar. Hoewel er drie reservesystemen zijn in het geval van een storing, deden die het allemaal niet.

Impact

Hulpdiensten in verschillende provincies hebben nog altijd geen idee hoe groot de impact van de storing is geweest. Ambulance, brandweer en ministerie van Justitie en Veiligheid proberen in kaart te krijgen hoeveel meldingen gemist zijn door het urenlang uit de lucht zijn van het noodnummer.

Agenten gingen zoveel mogelijk de straat op en brandweerlieden bezetten hun posten in hun steden, zodat inwoners bij problemen langs konden komen. Dat is ook gebeurd, weet Veiligheidsregio. Maar dat wil nog niet zeggen dat is aangeklopt voor grote incidenten. Hiernaar loopt onderzoek.

Letsel

Een rondgang langs de grootste kantoren voor letselschade leert dat er zich nog géén mensen hebben gemeld die schade hebben ondervonden van de 112-storing. ,,Bij ons nog niet”, zei Sander de Lang van SAP Letselschadeadvocaten gisteren tegen deze nieuwssite.

,,Maar ik verwacht dat mensen zich nog wel gaan melden. Normaal is er elke minuut wel een 112-melding en elke vijf minuten een spoedmelding, waarbij er sprake is van een levensbedreigende situatie. De ambulancebroeder weet dan ook dat er ultraspoed bij is, daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een hartstilstand, verstikking en een allergische reactie waardoor mensen in levensgevaar zijn, wat ook wel anafylactische shock wordt genoemd.’’

Ook John Beer van Beer advocaten gaat er vanuit dat als mensen in de problemen zijn gekomen het contact met letselschadeadvocaten ‘altijd een beetje later gebeurt’. Meestal zit daar volgens letselschade-expert Yme Drost ‘een week à twee weken’ tussen voordat iemand zich meldt.

Tips? Deze site doet onderzoek naar de gevolgen van de storing bij 112. Kwam jij in de problemen doordat je 112 niet kon bereiken of ken je iemand anders die erdoor in nood kwam, dan komen we graag met je in contact. Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 06-11568540 of mail naar oproep@ad.nl (je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy-statement).