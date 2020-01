Vrouw topambtenaar was liefje Seyss-Inquart en hield ‘daverende orgiën’ met Duitse officieren

De brief van moeder en dochter lijkt uit het hart gegrepen. Het is een noodkreet vanuit Italië, nadat Nederland bevrijd is van de Duitsers. ‘Daddy, longing for you. (…) We are in trouble. Can you send money immediately. (…) Many love, Billy Dolly.’



Dolly is jonkvrouw Dora Peekema-Dibbets. Het briefje is gericht aan haar echtgenoot Wibo Peekema, hoofd van de juridische afdeling op het ministerie van Koloniën. Ze heeft hem sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet gezien, omdat hij met regering in Londen zat.



Uit haar dossiers in het Nationaal Archief, die nu openbaar zijn, blijkt hoe de Nederlandse regering worstelde met de vrouw van de topambtenaar.