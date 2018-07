Vrouw uit Almere steekt haar man in brand, OM eist 10 jaar

Dat betoogde het Openbaar Ministerie vandaag voor de rechtbank in Lelystad. Het stel had al tijden relatieproblemen, schetst het OM. Na een tijdje elders te hebben gewoond, was de man eind november weer thuisgekomen. In de nacht van 3 december ging het mis. Toen de man was gaan slapen, las de vrouw berichtenverkeer van hem en een vriendin.



Kort daarna stichtte ze brand in de slaapkamer waar haar man op bed lag. Hij kon in eerste instantie niet naar buiten, omdat de deurklink niet meer aan de deur zat en de sleutels uit het slot waren. Uiteindelijk vond hij de sleutels toch en wist hij via het balkon te ontkomen.



In de woning gooide de vrouw vervolgens benzine over haar man en hield er een gasbrander bij. De man trok snel zijn kleren uit. Hij liep brandwonden op, maar overleefde.