Vrouw urenlang geschopt, geslagen en bedreigd door tieners, die het geheel filmden

Groot deel bewoners verlaat huis niet ondanks dringend advies bij zeer grote natuur­brand in de Peel

In de Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen (vlakbij Deurne) woedt woensdag een zeer grote natuurbrand. Dat is vlakbij het gebied dat in 2020 al eens werd getroffen door een enorme vlammenzee. De omvang van de brand is maar liefst 34 hectare. In Helenaveen kregen 30 huishoudens het dringende advies om het gebied te verlaten, waar een groot deel van de bewoners geen gehoor aan geeft.

31 augustus