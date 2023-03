Vrouw wil aannemer met baksteen te lijf gaan, stratenmakers komen ertussen en worden beschoten

unieke stealthingzaak Topadvoca­ten maken gehakt van OM in ‘bizarre’ con­doom-zaak: ‘Verdachten zijn proefkonij­nen’

Topadvocaten zeggen dat het Openbaar Ministerie geen schijn van kans maakt in de zaak tegen twee Rotterdammers die verdacht worden van stealthing, het stiekem verwijderen van een condoom tijdens de seks. Het OM gaat volgens de advocaten een ‘duidelijke grens over’ door de verdachten ‘als proefpersonen’ te gebruiken. Centrum Seksueel Geweld stelt dat er wél sprake is van seksueel geweld. In de afgelopen dagen hebben meer slachtoffers zich bij het centrum gemeld.