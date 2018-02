Vrouw wil vrouwelijke huisarts bij intieme klachten

Ruim een kwart van de vrouwen wil liever een vrouwelijke huisarts, blijkt uit een enquête van tijdschrift Libelle en Patiëntenfederatie Nederland onder 7.000 mensen. Bij intieme problemen geldt zelfs voor 40 procent van de ondervraagden. Dat loopt bij vrouwen onder de 40 jaar op tot 60 procent.

Het gaat dan vooral om het bespreken van seksuele problemen, vrouwenkwaaltjes als menstruatieklachten of intieme onderzoeken zoals een uitstrijkje of bij vaginale en gynaecologische klachten.

Bewuste keuze

Volledig scherm RV © AD ,,Het heeft niet zozeer te maken met preutsheid, maar meer met goed geïnformeerde patiënten die bewuste keuzes maken’’, zegt Toine Lagro-Jansen (69), emeritus hoogleraar Vrouwenstudie Medische Wetenschappen aan het Radboudumc. ,,De jongere generatie doet dat meer dan de oudere.’’



Lagro-Jansen was bij de start van haar praktijk in 1977 een van de eerste vrouwelijke huisartsen in Nederland. Ze merkte toen al dat vrouwen vooral naar haar toe kwamen om ’vrouwenzaken’ te bespreken, van ongewenste zwangerschappen en vragen over anticonceptie en de overgang, tot seksueel misbruik en huiselijk geweld.



Uit de enquête blijkt dat een op de vijf vrouwen het niet prettig vindt om bij de dokter uit de kleren te gaan. ,,Schaamte voor hun eigen lichaam speelt een rol’’, zegt Lagro-Jansen. ,,Je moet vertrouwen hebben en je veilig voelen. Zeker als sprake is van seksueel misbruik in het verleden, is veiligheid belangrijk. Dat vrouwen dat eerder bij een vrouwelijke huisarts denken te vinden, ligt voor de hand.’’

Voor een op de acht vrouwen is de schaamte zo groot dat ze doktersbezoek uitstellen. Ze blijven daardoor langer met kwalen rondlopen, en dat kan risicovol zijn. Lagro-Jansen vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. ,,Ik hoop maar dat mensen met ernstige gezondheidsklachten toch binnen een paar dagen bij de huisarts van hun keuze terechtkomen, of het nu een man of vrouw is.’’

Opmars

Patiënten kunnen zelf aangeven of ze liever een man of vrouw als dokter willen. In de enquête geeft 38 procent aan dat niet te weten. De keuze zal wel steeds makkelijker worden. Veertig jaar geleden was 5 procent van de huisartsen vrouw. Inmiddels is dat gestegen naar ruim de helft. Ook is twee derde van de geneeskundestudenten vrouw.



,,Het zal in de toekomst geen probleem zijn als je een vrouwelijke huisarts wilt. Ook als je een mannelijke huisarts hebt en je wilt voor een speciaal probleem naar een vrouw, kun je dat in een goede relatie gewoon bespreken. Mannen hebben bij intieme onderzoeken ook liever een mannelijke arts.’’



Toch hebben patiënten een beter gevoel bij vrouwelijke huisartsen. Ze vinden dat die zich beter kunnen inleven, minder afstandelijk zijn en goed luisteren naar klachten, terwijl mannelijke doktoren vaak als ‘autoritair’ worden ervaren.

Quote Je moet vertrouwen hebben en je veilig voelen Toine Lagro-Jansen

Vaardig en aardig

Lagro-Jansen: ,,Dokters moeten vaardig en aardig zijn. Bij ‘aardig’ gaat het er vooral om dat men communicatief vaardig is. Dat is aan te leren. Het is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de medische opleidingen. Die vaardigheden zijn veel meer gericht op de patiënt. Studenten leren zich veel meer te verplaatsen in wie de patiënt is, wat die wil en wat een klacht betekent. Dat is belangrijk voor álle zorgprofessionals.’’