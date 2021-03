Vrouwen die ergens iets van vinden, kunnen rekenen op digitale kots van sneue rukkertjes

Politie vindt wapen waarmee Henk Wolters oudjaars­nacht 2019 is geliqui­deerd

18:48 De politie heeft het vuurwapen gevonden waarmee Henk Wolters op oudejaarsavond in 2019 in Zwolle is doodgeschoten. De schutter is nog niet gepakt. De politie doet onderzoek naar DNA-sporen op het wapen.