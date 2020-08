‘Vrouwen een kruis met afgeronde hoeken, kinderen een kleiner kruis’

Het is woensdagmiddag 27 augustus 1943 als op Java het belletje klingelt bij het huisje waar Luut Ubbels woont. ‘Lang en hard’, schrijft haar moeder later. De Japanse militair is op zoek naar L. Ubbels. ‘Dat ben ik’, zegt Luut. Het verrast de militair dat het om een vrouw gaat, maar hij neemt haar mee. De volgende maand wordt zij met zestien anderen onthoofd. Waarschijnlijk was de militair op zoek naar Lambert, de jongere broer die ook werkt bij het Landbouw Syndicaat. Hij had geweigerd om een loyaliteitsverklaring aan de Japanners te ondertekenen. Luut, 23, zal begrepen hebben dat ze hém moesten hebben. Het heeft er alle schijn van dat zij zich heeft opgeofferd.