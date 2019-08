Vrouwenvoetbal, makkelijk leren bakken en taallessen op straat in De Ochtend Show to go

Vrijdag gaat de Eredivisie voor vrouwen weer van start. Na de WK-finale te hebben gespeeld is het voor de vrouwen nu weer tijd voor de nationale competitie. Ex-international Marleen Molenaar is te gast in de studio om te vertellen wat zij ervan verwacht. Binnenkort wordt het programma Straat-Wijs gelanceerd op deze site. Daarin wordt met straatspelletjes het taalniveau van Nederlanders gepeild. Presentator Quinten Popma stelt met een schoolbord op straat voorbijgangers taalkundige vragen zoals: ‘ik ben beter dan of áls mijn vader?’. Popma is in de studio om hierover te praten.

Ook Rutger van den Broek komt langs. Hij was de winnaar van het eerste seizoen Heel Holland Bakt. Deze week verschijnt Het Makkelijke Bakboek, Rutgers zevende kookboek. Daarover vertelt hij.



Verslaggever Jelle Akerboom is live in Ede waar morgen een vliegshow wordt gehouden in het kader van de 75-jarige herdenkingen van de Slag om Arnhem en de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. Daarnaast praten we ook met Pierre Wind. De kok legt uit waarom het ecologisch meer verantwoord is om elektrisch te koken en vertelt over zijn boek, dat over dit onderwerp gaat.