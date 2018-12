Vuurpijlen kunnen toch de lucht in: drie lanceerstandaards goedgekeurd

Nog meer tests

Vraagtekens

Groeneveld erkende eerder dat de verkoop van vuurpijlen in gevaar kwam als de stabiele standaards niet op tijd konden worden geleverd. De omzet van vuurpijlen is overigens ‘slechts’ 7 procent van het totaal. Groeneveld zette bovendien vraagtekens bij de test. ,,De wet zegt dat de standaard stabiel moet zijn. Wat is stabiel? Gebleken is dat hij niet omvalt, en toch beoordelen ze hem als niet stabiel. Ik mag hopen dat de overheid zich nog even achter de oren krabt over wat ze aanrichten. We zullen onze bezwaren kenbaar maken en ja, we gaan ondertussen ook kijken of we wat anders kunnen regelen.’’