Vuurtorenwachter Nicolette eist onderzoek naar pesterijen Brandaris

Van Berkel eist nu via haar advocaat Sébas Diekstra dat er een onafhankelijke commissie wordt ingesteld die zeer zorgvuldig onderzoek doet naar ,,de wijze van handelen door Rijkswaterstaat en de reden waarom er twee jaren is gewacht met het instellen van zo'n commissie". Daarnaast zou er onderzoek moeten komen naar wat zich op de werkvloer heeft afgespeeld.



Van Berkels verhaal is bekend bij de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,De kwestie heeft onze zeer nadrukkelijke aandacht en er wordt onderzoek gedaan. Voor de rest doen wij er geen mededelingen over omdat het een interne aangelegenheid betreft, waarbij wij de privacy van de betrokkenen niet willen schaden", verklaarde woordvoerder Jaap Folkerts tegen deze site.



Van Berkel is naar eigen zeggen niet uit op een confrontatie met haar werkgever. ,,De vuurtoren is mijn passie. Het liefste wil ik weer aan het werk. En op mijn werk wil ik met respect behandeld worden." Naar aanleiding van Nicolettes relaas startte op Twitter steuncampagne voor haar. Onder de hashtag #bringbackNicolette krijgt ze digitaal een hart onder de riem gestoken.