Vuurwerk en bekladdingen: eindexamenstunts op scholen lopen uit de hand

Op de Philips van Horne scholengemeenschap in Weert eindigden de festiviteiten rond de laatste schooldag in mineur. Leerlingen gooiden volgens de school met eieren, ze staken vuurwerk af en beschadigden auto’s. Tussen de 20 en 25 leerlingen van die school worden geschorst. Zij werden op heterdaad betrapt en enkele van hen worden voor de aangerichte schade aansprakelijk gesteld. ,,Het schorsen lijkt een maatregel die weinig zin heeft, want ze mogen wel eindexamen doen’', zei directeur Jan Mueters in een toelichting. ,,Maar als ze zakken, willen wij ze hier niet meer terug.’' Hij heeft besloten dat dit jaar de traditionele LSD (laatste schooldag) tevens de laatste is geweest. Temeer omdat die in het recente verleden ook al eens uit de hand liep.