Vuurwerkaanslag in Vught was bij woning van prominent lid Satudarah

Dat laat burgemeester Roderick van de Mortel weten in een brief die hij vrijdagmiddag huis-aan-huis in de wijk heeft laten bezorgen.

Met de brief wil de burgemeester de verontruste buurtbewoners een hart onder de riem steken. ,,Ik kan me voorstellen, dat u geschrokken of ongerust bent en dat het voorval vragen bij u oproept'', schrijft hij.



De politie houdt de situatie de komende tijd goed in de gaten met extra patrouilles. Als de situatie daarom vraagt, maakt zij of ik gebruik van onze bevoegdheden, om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Weet, dat ik me de veiligheid van u zeer aantrek en dat ik er bovenop zit.'

Schade