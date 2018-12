Vuurwerkbom ontploft in brievenbus van gezin: ‘Het voelt erg onveilig voor ons’

Elisa en haar man gingen gisteravond bijtijds naar bed, omdat haar man vanochtend vroeg op moest. Kort nadat ze in slaap waren gevallen, rond 21:45 uur, zat ze plots rechtop in haar bed. ,,Ineens hoor ik een heel harde knal. Ik zat rechtop in mijn bed en zag allemaal vuurflitsen beneden", vertelt Elisa aan RTV Noord.

Haar man liep naar beneden en een kapotte deur aan en brandvlekken op de muren. Delen van de brievenbus waren de woonkamer ingevlogen. ,, Als je daar had gezeten, was je goed de sjaak geweest.” Haar man kijkt nog buiten of er een spoor van de daders is, maar tevergeefs.

Het is gelukkig slechts materiële schade, maar toch heeft het voorval flink impact. In een bericht op de Facebookpagina van de wijk schrijft ze dat de de schrik zit er goed in zit. ,,Ook bij onze kindjes van 2 en 5. Het voelt nu erg onveilig voor ons. Je verwacht het niet in een wijk als deze. We moeten het even laten bezinken.”

Levensgevaarlijk

Ze vraagt mensen die iets gezien hebben, om zich te melden. Ze is boos: zo'n vuurwerkbom kan levensgevaarlijk zijn als er brand ontstaat. ,,Het lijkt me goed met zijn allen een extra oogje in het zeil te houden. Vooral ‘s avonds.”

Elisa heeft afgelopen nacht geen oog meer dicht gedaan. Ook haar dochter schrok steeds wakker. ,,Mama, waar ben je? Uiteindelijk ben ik bij haar gaan slapen. Het heeft wel impact. Zo’n kind hoort ineens een knal en papa en mama zijn overstuur. Het heeft even tijd nodig om dit een plekje te geven.’’