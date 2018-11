Vuurwerkbranche met handen in haar na afgekeurde vuurpijlstandaard

,,Daarom hebben we er dit jaar 250.000 besteld in China, terwijl dat er voorgaande jaren 10.000 waren, toen men ze vrijwillig kon kopen’’, zegt Groeneveld. ,,En die 250.000 zijn al bijna allemaal in Nederland, al varen er nog wat containers deze kant op.’’ Het zit de vuurwerkbranche vooral dwars dat de controle op de al jaren in gebruik zijnde installatie pas nu is uitgevoerd, zo kort voor oud en nieuw.

Niets aangeboden

De staatssecretaris reageerde daarop dat de installatie pas in oktober is aangeboden voor controle. Dat is volgens Groeneveld gewoon niet waar. ,,Nadat duidelijk werd dat de regering niet zou overgaan tot het verbieden van pijlen en knalvuurwerk, stuurde men in het voorjaar al aan op verplichte lanceerinstallaties. De ambtenaren informeerden ook regelmatig bij ons of dat haalbaar was en oriënteerden zich zelf ook. Al in juni, juli hebben wij duidelijk gemaakt dat we deze installatie wilden gebruiken. Die gebruiken we al jaren en hij voldoet. Dus wij gingen er ook vanuit dat deze goed is. Wij hebben ook helemaal niets aangeboden bij de Inspectie, de Inspectie is gewoon heel laat bij ons gekomen.’’