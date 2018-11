Vuurwerkdader in stadion mag voortaan meteen naar justitie

,,We gaan echt met de clubs en het OM afspreken dat als vuurwerk bij de poort van het stadion wordt aangetroffen, dat het gelijk wordt afgedaan via het strafrecht. En daarnaast krijgt iedereen direct een landelijk stadionverbod”, zegt Bluijsen.

Gevaren

Ook als iemand vuurwerk op het veld gooit of in het stadion afsteekt, dan is een gang naar de rechter vanaf nu de geijkte route, zegt Bluyssen. Hij wil dat supporters zich bewust zijn van de gevaren van vuurwerk. ,,We staan voor gastvrij, toegankelijk en veilig voetbal. Daar hoort vuurwerk niet bij. Vuurwerk is gewoon gevaarlijk. Het wordt steeds zwaarder en het aantal incidenten neemt toe. Het is wachten op de eerste dode.”