VVD en D66: meer hypotheek bij studieschuld

Ziekenhuis Top 100 Dit zijn de kanjers van de nummers één: geboren voor de verpleging

10:00 Geen goed ziekenhuis zonder fantastische verpleegkundigen als Doub van Oers en Tini Besseling. Onder meer dankzij hen eindigen het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem als eerste in de Ziekenhuis Top 100.