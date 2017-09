Oud-VVD'er Linschoten moet twee maanden de cel in

Oud-staatssecretaris Robin Linschoten moet twee maanden de cel in voor belastingfraude. De rechter veroordeelde hem vandaag tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Dat is zwaarder dan de eis van het OM: een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De rechter vond de eis van het Openbaar Ministerie geen recht doen aan de ernst van het feit. Ook hield de rechtbank geen rekening met de vele media-aandacht voor de zaak. Zij benadrukte dat de oud-staatssecretaris een voorbeeldfunctie heeft.

De liberaal gold ooit als de ‘wonderboy’ van de VVD, maar na zijn val als bewindsman kwam hij niet meer van het hellende vlak. Samenvatten wat Robin Linschoten nog heeft, is eenvoudig. Tonnen aan schuld, één commissariaat en zijn krijtstreeppak, het uniform waarin VVD'ers geboren lijken te worden.

Alles weg

Verder is alles weg. Op zijn bezittingen werd beslag gelegd. Zijn villa met zwembad is verkocht, het schijnt dat hij vandaag uit zijn huis is gezet. Linschotens vrouw en opdrachtgevers gingen er zelf vandoor.

Allemaal de schuld van zijn boekhouder. Of tenminste, zijn blinde vertrouwen in de accountant, zegt hij zelf. Eens in de zoveel tijd leverde de oud-staatssecretaris en voormalig kroonlid van de SER een doos vol administratie af, waar hij zelf niet naar omkeek en naar eigen zeggen maar weinig van snapte. De boekhouder zegt dat hij zelden of nooit financiële gegevens kreeg. ,,Met administratie heb ik geen affiniteit, ik heb er ook geen verstand van. Door een professioneel bedrijf in te huren, dacht ik voldoende gedaan te hebben. Ik was bezig met 100.000 andere dingen.'' Uiteindelijk is dat ook het bedrag dat hij tussen 2010 en 2012 niet betaalde aan de belastingdienst, omdat er consequent te weinig omzet van twee bv's werd opgegeven.

Geen helderziende

Fraude, vond het OM en nu ook de rechtbank. Zoals de officier van justitie zei: ,,Een boekhouder is geen helderziende en van een eigenaar van twee bv's mag het aanleveren van de juiste informatie en basiskennis over ondernemingen worden verwacht.'' Pijnlijk genoeg waren er vele, vele waarschuwingen die de val van Linschoten hadden kunnen verzachten of zelfs voorkomen. Brieven, telefoontjes, bezoeken, de aankondiging van een boekencontrole.

Ook de rechter verbaasde zich over het geduld waarmee de fiscus Linschoten tegemoet trad. Maar Linschoten ontpopte zich op bizarre wijze tot onverbeterlijke struisvogel die zijn kop in het zand stak. Hij ondernam pas actie toen de officier van justitie uiteindelijk bij hem aanklopte met een herinnering aan zijn publieke functie én de mogelijkheid tot vervolging.