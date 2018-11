VVD wil nieuwe kerncentrales om klimaatdoelen te halen

Rechter verhindert direct schieten herten Oostvaar­ders­plas­sen

18:52 De provincie Flevoland mag nog zeker twee weken geen edelherten laten afschieten in de Oostvaardersplassen. De rechter in Lelystad heeft dat vandaag besloten. Er moet in ieder geval gewacht worden op de uitspraak in het kort geding tussen zes dierenrechtenorganisatie en de provincie. Die uitspraak is op 19 november.