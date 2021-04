VVD zal zijn sterkste politicus niet aan de dijk zetten, er staat voor Rutte ook geen opvolger klaar

Justitie moet ‘illegale’ Marokkanen per direct vrijlaten

2 april Drie Marokkaanse vreemdelingen, die vastzitten in een detentiecentrum voor afgewezen asielzoekers, moeten per direct worden vrijgelaten. De kans dat ze op korte termijn naar Marokko kunnen worden uitgezet is te klein, zo oordeelt de Raad van State. Die uitspraak kan, volgens de Raad, gevolgen hebben voor nog meer Marokkaanse ‘illegalen’ die vastzitten in Nederland.