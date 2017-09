Vwo'ers gaan steeds minder vaak naar het hbo

In 2016 ging 74,8 procent van de vwo-gediplomeerden direct door naar de universiteit. In de periode 2004-2012 schommelde dit percentage rond 71. Volgens het CBS hangt de verschuiving van de hbo-keuze naar de universiteit-keuze samen met de invoering van het leenstelsel.



In 2016 begon 8,6 procent van de geslaagde vwo'ers in hetzelfde jaar aan een hbo-opleiding. In 2015 was dit nog 9,8 procent. Het percentage doorstromers van vwo naar hbo vertoont al jaren een dalende trend. In 2004 koos nog 15,3 procent van de vwo'ers voor een hbo-opleiding.