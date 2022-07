Waakzaamheid op Veluwemeer na kanodrama: ‘Zonder zwemvest het water op is geen optie’

Zomergolf corona op zijn retour: 17 procent minder positieve tests in één week

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 36.155 positieve tests. De zomergolf is daarmee afgezwakt tot het niveau van eind juni, zo’n drie weken geleden. De piek van de golf is achter de rug, in elk geval voorlopig.

20 juli