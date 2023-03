Waar blijft het mea culpa van de minister na het rapport van de OVV?

Partner Peter R. de Vries na keihard rapport Onderzoeks­raad: 'Hij is afgeslacht omdat systeem heeft gefaald’

De werkwijze waarmee bedreigde personen nu worden beschermd, is niet opgewassen tegen dreiging vanuit de zware georganiseerde misdaad. Signalen dat de levens van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B. (de broer van kroongetuige Nabil B.) in gevaar waren, leidden niet tot betere beveiliging omdat justitie en politie langs elkaar heen werkten of omdat het opsporingsbelang voorrang kreeg. Ook werden signalen van de bedreigde personen zelf genegeerd.