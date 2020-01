Waar blijft Koning Winter? Dit zijn de gevolgen voor de natuur

Bijna sneuvelde er gisteren weer een nationaal weerrecord. Met 11,7 graden werd het net niet de warmste 8 januari ooit gemeten. Het record van 12 graden -gemeten in 2011- blijft voorlopig staan. Het is al wekenlang extreem zacht voor de tijd van het jaar. Het is zweten geblazen in onze winterjassen en sommigen vragen zich gedesillusioneerd af of ze ooit nog rondjes op natuurijs kunnen schaatsen.