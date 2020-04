Waar in Nederland kunnen de teugels straks losser? Het noorden heeft goede papieren

video Politie geeft beelden brandstich­ter zendmast vrij

14 april De politie heeft via het tv-programma Opsporing Verzocht videobeelden vrijgegeven van een man die op vrijdagavond 10 april brand stichtte bij een zendmast op een bedrijventerrein aan de Koningsweg in Groningen. Te zien is hoe hij uit een vat vloeistof over de onderzijde van de mast giet, die aansteekt en zich vervolgens snel uit de voeten maakt. De afgelopen week is al dertien keer brand gesticht bij zendmasten.