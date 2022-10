Waar is de kampioensklok van de Go Ahead Eagles gebleven? Beluister hier de podcast

Onverwacht bezoek bij de videodeur­bel van Moyra: ‘Geweldig toch!’

Moyra Meuleman uit Nunspeet was maandagmiddag bij vrienden in Eindhoven toen haar deurbelapp afging. Ze bekeek de beelden en zag een wel heel bijzondere bezoeker voor de deur. ,,Het was een specht die had aangebeld! Geweldig, toch?’’

