Waarom Arjen Lubach dit stukje moet lezen

Normaal vind ik Arjen Lubach grappig, écht grappig. Omdat hij ingewikkelde kwesties uitspit, terugbrengt tot de kern en vervolgens zo draait dat het humoristisch wordt. Dan lig ik ineens te schateren om de sleepwet of TTIP, een onderwerp dat ik normaal zou overslaan in de krant. Maar gisteravond sloeg hij de plank finaal mis. Het ging over de oproep voor een #Sinterklaasbestand van deze krant. Dat hij de bewuste voorpagina verscheurde – vooruit, dat zie ik door de vingers als een cabaretesk gebaar om zijn punt te maken. Alleen deed hij het met het argument dat hij de discussie over Zwarte Piet graag juist nú voert, midden in de Dieuwertje Blok-tijd.

Toen zat ik perplex op de bank . Want dat een doorsnee twitteraar of facebooker niet verder kijkt dan zijn neus en de kop van een nieuwsbericht lang is, zal me een zorg zijn. Maar dat een gerespecteerd en gelauwerd tv-maker niet de moeite neemt om goed te lezen, is toch kwalijk. Want er stond in onze oproep voor een #Sinterklaasbestand niet dat de discussie moet kappen, maar enkel dat de uitwassen (de slag bij Dokkum, het dichtgelaste Sinterklaashuis, inval op school, circus dat sluit) moeten stoppen. In elk geval tot 6 december, maar liefst voorgoed.

Wat ik nog kwalijker vind, is dat Lubach het mogelijk wél goed gelezen heeft, maar dat de genuanceerdheid hem niet goed uitkwam en hij daarom de boel een beetje naar zijn hand zette zodat het beter in zijn item paste. Een item, dat overigens een verkapte oproep bleek voor zo’n bestand. Want wat was de pointe? Dat hij op Antarctica tussen de pinguïns moest onderduiken om veilig te kunnen roepen dat het hoog tijd is Zwarte Piet te transformeren tot roetveeghulp.



Tikkeltje overdreven, maar het klopt. Humberto Tan zegt dat hij al anderhalf jaar beveiligd wordt vanwege Zwarte Piet. Waar gaat dat nog over, mensen? Die idiotie moet stoppen. Dus we zijn het eens Arjen, al wil je dat misschien niet horen.



Het doet me pijn te constateren dat mijn held sinds zondag wankelt op zijn sokkel. Want als Lubach bij dit onderwerp een loopje neemt met de feiten, klopt dan wat hij roept over TTIP en de sleepwet? Of wordt ook daar de waarheid zo gekneed dat er een betere grap valt te maken? Die twijfel is de dood in de pot voor een satirisch programma.