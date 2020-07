Waarom corona ons kon overvallen: ‘We hadden beter kunnen weten’

LIVE | Minister bij slavernij­her­den­king zonder publiek: ‘Vandaag begint de dialoog’

14:30 In het Oosterpark in Amsterdam wordt vandaag voor de 19e keer de afschaffing van de slavernij herdacht. De nationale herdenking vindt dit jaar plaats zonder publiek, in verband met de coronamaatregelen. Hier volgen we de herdenking op de voet.