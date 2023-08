‘Waarom gaan wij nooit weg?’, vraagt de 13-jarige dochter aan moeder Joyce

Met video Meteoren­zwerm Perseïden vannacht goed te zien, veel vallende sterren verwacht

In de komende nachten zijn waarschijnlijk veel vallende sterren te zien. Het is het hoogtepunt van de meteorenzwerm Perseïden, die elk jaar in augustus te zien is. De bewolking werkt vermoedelijk mee: zaterdagavond en in de nacht naar zondag is er een mix van wolken en opklaringen, waardoor er genoeg momenten zijn om vallende sterren te aanschouwen.