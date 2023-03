Waarom het erg is dat we steeds minder vaak de pen pakken: ‘Schrijven is hersengymnastiek’

Kaartjes versturen we online, boodschappenlijstjes staan in de telefoon, aantekeningen maken we op de laptop en onze handtekening zetten we steeds vaker digitaal. Waarom zou je kinderen nog lastigvallen met het aanleren van handschrift? Handschriftdocent Sabrine van Everdingen weet het wel: ,,Als je typt, licht er maar één puntje op in je brein. Verder blijft het akelig donker. Als je schrijft, floepen overal lampjes aan.”