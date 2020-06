Waarom het juist nu zo pijnlijk is om te zien hoe Michelle Obama mensen hoop gaf

De timing was misschien ook niet perfect. Ik ben hoogzwanger, en ik heb heus mijn emoties onder controle, maar ook ik heb mijn zwakke momenten. Misschien had ik niet de documentaire Becoming op Netflix moeten kijken. Niet deze week. En niet in deze toestand.



Becoming gaat over de tournee die Michelle Obama maakt, na het verschijnen van haar boek dat ook Becoming heet. Je ziet Michelle die op podia geïnterviewd wordt, die in kleinere groepjes praat met vrouwen over hun dromen en aspiraties. En je ziet hoe Michelle zelf opgeklommen is: van kind uit Zuid-Chicago naar First Lady. Van een van de weinige zwarte studentes op Princeton, tot inspiratie voor veel vrouwen wereldwijd.



In deze week vol demonstraties, protesten en een president van Amerika die het leger wil inzetten tegen zijn eigen onderdanen, kun je gemakkelijk melancholisch worden wanneer je ziet hoe Amerika er een paar jaar geleden uitzag.