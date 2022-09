Waarom het zo weinig onweerde en andere feiten over deze hete zomer

Gemeente­raad Tubbergen unaniem: maximaal 150 asielzoe­kers in ‘asielhotel’

Met beraadslagingen achter gesloten deuren en unanieme besluiten wil Tubbergen eenheid uitstralen in het verzet tegen het AZC in Landhotel ’t Elshuys in Albergen. Het resultaat: maandagavond een besluit dat de staatssecretaris de voet dwars moet zetten én dinsdagavond een motie met de eis dat er maximaal 150 asielzoekers mogen komen.

30 augustus