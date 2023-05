Waarom is een pop met Down nodig? ‘Onze dochter heeft eindelijk speelgoed dat op haar lijkt’

Ook docenten kampen met examen­stress: ‘Wat als ik ze kwijtraak of er valt koffie overheen?’

Voor leerlingen in het laatste schooljaar gaat de examenperiode gepaard met stress, maar veel leraren zitten óók in de zenuwen. Zo krijgt Marjolijn van de Gender, docent Nederlands, bijval van tal van collega’s als ze op social media opmerkt dat ze ‘s nachts wakker schrikt omdat er eindexamens in haar huis liggen. Wat als er iets mee gebeurt?