Waarom kampen supers al met lege schappen na anderhalve dag boerenblokkades?

Waar zijn de distributiepunten nog bezet?

Er zijn nog protestacties gaande bij zeker negen distributiecentra: van Coop, Aldi en Sligro in Deventer, Aldi in Drachten, Plus in Haaksbergen, Lidl in Almere en Heerenveen, Jumbo in Nieuwegein, Woerden en Raalte en Boni in Nijkerk. Op sommige plekken zijn de boeren afgedropen nadat de autoriteiten dreigden de mobiele eenheid in te zetten. Zo zijn de distributiecentra van Lidl en Albert Heijn bij Oosterhout weer toegankelijk. Ook in Deventer heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld en wordt de politie mogelijk ingezet. Dat geldt ook voor Woerden.