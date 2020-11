Nadat in Frankrijk geschiedenisleraar Samuel Paty werd vermoord omdat hij in de klas Mohammed-cartoons had laten zien, sloeg ook in Nederland de vlam in de pan. In Rotterdam dook vorige week een leraar, die al jarenlang een spotprent over aanslag op Charlie Hebdo in zijn klas had hangen, onder na bedreigingen. In Den Bosch voelde een leraar zich eveneens bedreigd nadat een deel van zijn les over de Mohammedcartoons online belandde. ,,Het zijn uitingen van de spanning die opeens op een al lang lopende discussie wordt gezet", stelt Halil Karaaslan. ,,De vraag moet nu zijn: wat gaan we ermee doen in het onderwijs? En hoe gaan we ervoor zorgen dat docenten zich veilig voelen het onderwerp te bespreken?"