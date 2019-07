Waarom pikt Hendrik (96) steeds chocola? ‘Daar heb jij geen donder mee te maken’

,,Meneer, ik denk wel veertig keer de afgelopen jaren,” zegt een medewerker, die de bedrijfsleider vervangt. ,,Nou ja, misschien zit ik iets te hoog. Maar we hebben hem al tientallen keren gepakt. We controleren hem elke keer want we weten al hoe laat het is. Soms pikt hij niks, dan weer zit er een reep in zijn zak, de andere keer in zijn tas. En elke keer zegt-ie: ik ben erbij, ik weet dat ik fout zit.”



Hendrik is dan heel vriendelijk, zegt de medewerker. ,,We hebben al zo vaak tegen hem gezegd: doe nou niet, dit kost je zo veel geld. Elke keer een boete vanuit de detailhandel van 181 euro. Die betaalt hij ook gewoon. Maar een duidelijke reden waarom hij dit doet, komt er nooit. Het is gewoon zo, zegt ie dan, zoiets. We willen hem ook geen winkelverbod geven want we zijn de enige supermarkt hier in de buurt en hij loopt met een rollator. Hij moet toch ook eten, als we hem een verbod geven moet hij helemaal naar het centrum.”