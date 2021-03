Waarom prikken we het coronavaccin niet de klok rond?

VIDEO ‘Spoetnik V is voor Moskou overwin­ning in de vaccinrace’

23 maart De Europese Commissie snuffelt voorzichtig aan de mogelijkheid om het Russische vaccin Spoetnik V in te zetten tegen de coronapandemie. Maar is Rusland in staat op tijd tientallen miljoenen vaccins te leveren? En wat zijn daarvan de (politieke) consequenties?