Waarom publiceert de overheid afkomst van criminelen? ‘Het leidt tot meer discriminatie’

17:42 Het RIVM meldt 4604 nieuwe, geregistreerde coronabesmettingen. Dat zijn er net als gisteren meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3759 ligt. Er zijn tot nu toe 79 relschoppers veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen van vorige maand, meldt EenVandaag na een rondgang langs de rechtbanken. Gezondheidsminister De Jonge denkt dat het vanaf april mogelijk moet zijn om na een negatieve sneltest naar evenementen en sportwedstrijden te gaan. Het kabinet verwacht dan per dag honderdduizenden mensen van een testbewijs te kunnen voorzien. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.