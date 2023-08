Waarom vaders kiezen voor betaald ouderschapsverlof: ‘Kost ons minder geld dan de kinderopvang’

De regeling ging 2 augustus vorig jaar van start. Van de aanvragers is een derde vader en twee derde moeder. Bij moeders komen deze negen weken bovenop de zestien weken zwangerschapsverlof. Volgens het UWV, dat de regeling uitvoert, heeft het verlengde ouderschapsverlof tot dusver ruim 400 miljoen euro gekost.

De gedachte achter het betaald ouderschapsverlof, bij het UWV bekend als de BOV, is dat er voldoende tijd is om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen en dat nieuwbakken ouders ook kunnen nadenken over de verdeling van de zorgtaken om tot een goede balans tussen werk en privé te komen.

De tijd dat vaders twee dagen vrij kregen, een dag voor de geboorte en een dag voor de aangifte bij de burgerlijke stand is voorgoed verleden tijd. Vaders kunnen tegenwoordig maanden achtereen betaald vrij nemen om te genieten van hun nazaat. Dat begint met een week geboorteverlof. In 2020 kwamen daar vijf weken aanvullend geboorteverlof bij, waarbij 70 procent van het salaris wordt betaald. En in augustus vorig jaar dus de negen weken ouderschapsverlof. Vaders die willen, kunnen dus dik drie maanden thuis wennen aan de baby. Dat hoeft niet aaneengesloten - al doen sommige vaders dat wel - een dag in de week bijvoorbeeld mag ook. In totaal is er recht op 26 weken ouderschapsverlof, waarvan negen weken betaald, in het eerste levensjaar.

Hoeveel vaders en moeders gebruikmaken van de betaalde ouderschapsverlofregeling is lastig te berekenen. Per jaar worden zo’n 170.000 kinderen geboren, dat zijn dus 340.000 ouders, maar de regeling stond bij de start ook open voor ouders van baby’s die nog geen 1 jaar oud waren.

Ouders met goedbetaalde banen

Het aantal aanvragen voor de BOV (124.000) is 15 procent lager dan verwacht. Maar de hoogte van de totale uitkering is wel op het ingeschatte niveau. Dat zou erop kunnen duiden dat vooral ouders met goedbetaalde banen er gebruik van maken; zij kunnen de 30 procent inkomen wel missen.

Uit een lezersoproep op deze site blijkt dat ouders de regeling voor betaald ouderschapsverlof niet alleen gebruiken om zoveel mogelijk van hun baby te genieten, maar ook voor heel praktische zaken. Bijvoorbeeld om de wachttijd voor de kinderopvang mee te overbruggen. Sommige ouders melden dat ze gebruikmaken van de BOV omdat dat domweg goedkoper is dan een dag kinderopvang. Zo besparen ze kosten in het eerste levensjaar van hun kind. De negen weken betaald ouderschapsverlof moeten in het eerste levensjaar opgenomen worden, daarna geldt het recht op verlof nog wel, maar wordt er niet meer voor betaald door de overheid.

Tijd om aan het nieuwe leven te wennen

Menno Veen uit Voorhout twijfelde geen moment of hij gebruik zou maken van de betaald ouderschapsverlofregeling toen zijn dochtertje Julia eind februari werd geboren. ,,Ons eerste kindje. Ik wilde niets van haar eerste maanden missen. Ze is een vrolijke, goedlachse baby die al met twee maanden goed doorsliep. Prachtig om te zien hoe ze zich ontwikkelt; dingen pakt en brabbelt. Hoe deden vaders dat die vroeger twee dagen geboorteverlof kregen? Het is heel goed dat deze regeling er is gekomen, en we lopen nu nóg achter bij bijvoorbeeld Denemarken, waar ouders gezamenlijk wel een halfjaar kunnen delen. We hadden nu tijd om aan het nieuwe leven te wennen. En om leuke dingen te doen. Ik ben op ouder-kindzwemmen gegaan met Julia bijvoorbeeld.”

Volledig scherm Menno Veen uit Voorhout twijfelde geen moment: hij wilde gebruikmaken van de betaald ouderschapsverlofregeling. © Guus Schoonwille

,,Mijn vrouw Charmaine is herstellende van de ziekte van Cushing en haar energieniveau is niet altijd optimaal. Ook daarom was het goed om vrij te hebben. Eerst die vijf weken volledig betaald en daarna drie weken tegen 70 procent. Voor haar eerste verjaardag pak ik de overige weken. Alle mannen die vader worden die ik ken maken gebruik van de regeling, maar dat zijn vaak mannen die zoals ik ook in de IT werken met doorgaans een prima salaris. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen met een lager inkomen lastiger is. In mijn ogen zou deze keuze niet afhankelijk moeten zijn van je financiële positie of je dit kunt doen of niet. Ik gun iedereen om zoveel mogelijk mee te maken van deze fase.’’

Volledig scherm Dave Bloemers en Fay. © Koen Verheijden

In tijden van lange wachtlijsten bij de kinderopvang komt de regeling als een geschenk uit de hemel, vertelt Dave Bloemers uit Utrecht, want de opvang van kleine Fay, die in februari werd geboren, was een probleem. ,,We hebben geen oma in de buurt wonen die kan oppassen en de opvang heeft pas in februari volgend jaar plaats. Tot die tijd neem ik een dag betaald ouderschapsverlof op. Dat komt precies uit. Ideaal én het kost ons minder geld dan die opvangdag.”

,,Fay en ik vullen de dag met beetje spelen, wandelen, naar de winkel gaan en ze heeft natuurlijk haar slaapjes overdag. Fay is vrolijk, eet goed, slaapt goed. Ik geniet van de tijd met haar. Ik had sowieso de dagen opgenomen, ook als er wél plaats was geweest op de opvang. Anders ben je voor je het weet die man die ’s zondags het vlees snijdt, en dat wil ik absoluut niet. Ik werk op de afdeling pathologie van het UMC Utrecht en Maaike, mijn vriendin, is onderzoeker bij het UMC. Het ziekenhuis heeft een eigen kinderopvang. Dat is fijn, maar we willen ook niet meer dan drie dagen opvang voor Fay. Ik werk vier dagen en Maaike fulltime, maar ze kan ook een dag thuis werken. Zo gaan we het doen.’’

Volledig scherm In tijden van lange wachtlijsten bij de kinderopvang komt de regeling als een geschenk uit de hemel, vertelt Dave Bloemers , want de opvang van kleine Fay was een probleem. © Koen Verheijden

Vakantiedagen

Een baby vergt heel wat goochelwerk om werkuren en zorg op elkaar af te stemmen zonder dat het te grote financiële consequenties heeft. De werkgever van Gijs Sanders uit Vught kwam met een slimme oplossing om met 100 procent van je loon verlof te nemen. ,,We hebben nogal wat collega’s die vader zijn geworden. Onze baas bood aan om de uitkering bij te passen met het geld van de vakantiedagen. Want wat moet je anders met die vakantieuren? Ons zoontje is nu acht weken. We gaan dit jaar toch niet op vakantie. En op deze manier kan ik thuis zijn en kost het ons geen geld.’’

Er zijn ook bedrijven die het personeel 100 procent doorbetalen zonder vakantiedagen af te boeken. Veel werkgevers werken graag mee aan de ouderschapsverlofregeling, omdat ze een stabiele thuissituatie van de werknemer in het belang van het bedrijf vinden. Maar niet iedereen heeft een werkgever die zo goed meewerkt. Sommigen willen wel dat de werknemer telefonisch bereikbaar blijft. Een enkele baas is mordicus tegen. ,,Ik kon vertrekken als ik ouderschapsverlof zou opnemen, ook al werk ik er al vijftien jaar‘’, meldt een vader uit Winterswijk.



