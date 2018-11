Waarom wel een boek, maar geen literaire strip op je leeslijst?

Geen Kuifje

En nee, dan doelt ze niet op Asterix & Obelix of op Kuifje , maar op literaire strips. ,,Strips die dikker zijn dan 60 bladzijden en geen onderdeel zijn van een serie.” Kraut van Peter Pontiac bijvoorbeeld, 168 pagina’s zoektocht van de tekenaar naar het NSB-verleden van zijn vader. Of Vincent van Barbara Stok, over de Franse periode van Vincent van Gogh. ,,Het gaat erom dat tieners verhalen gaan waarderen, dat kan doordat ze getekende verhalen misschien eerder oppakken.”

De Heer, die sinds een jaar de Stripmaker des Vaderlands is en zelf bekend is van de In Beeld-reeks: ,,Er zijn ook al wel docenten die strips toelaten op een leeslijst, ze hebben daarin best veel vrijheid. Maar wij denken dat het nog meer kan. Binnenkort is de Dag van het Literatuuronderwijs, daar komen veel docenten en dan stoppen we onze gids bij iedereen in de goodiebag.”